5 Günlük Bebeğe Büyük Vicdansızlık, Cami Avlusuna Bıraktı
1 saat önce
5 günlük bebeğe büyük vicdansızlık, cami avlusuna bıraktıİSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı.
5 günlük bebeğe büyük vicdansızlık, cami avlusuna bıraktı
İSTANBUL - Esenyurt
'ta bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Kadının elinde bebeğiyle yürüme anları kameraya yansırken olayın ardından bulunan bebeğin doğum yapılan hastaneye getirilmesi annenin kimliğini ortaya çıkardı.
Olay 5 Şubat Salı akşamı Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camisi önünde yaşandı. Meryem
İ. isimli kadın 5 gün önce doğum yaptığı ve erkek bir bebeğinin olduğu öğrenildi. Meryem İ. isimli kadın olayın yaşandığı akşam namazı saatinden sonra elinde bebeği ile sokağa geldi. Bir süre etrafı kollayan kadın sokakta kucağındaki bebekle dolaştıktan sonra bebeğini bırakıp kaçtı. Namazdan çıkan vatandaşlar bebeği fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bebeği Esenyurt Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre hastane çalışanları bebeği kıyafetlerinden tanıyıp doğum yapan anneyi tespit etti.
Cami yanında bulunan bir dükkanda çalışan vatandaş yaşananları anlatarak, " 2-3 gün önce bir bebek bırakmışlardı. Bebeği alıp gitti ekipler. Ezan saatinde olduğu söyleniyor" dedi. Polis
bebeği bırakan anneyi arıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:11 Kaynak: İHA
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