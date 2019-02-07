Son Dakika Haberleri: 5 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktı

5 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktı

1 saat önce

Esenyurt'ta bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı.

5 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktı, System.String[]
Esenyurt'ta bir kadın 5 günlük bebeğini cami avlusuna bırakıp kaçtı. Kadının elinde bebeğiyle yürüdüğü anlar kameraya yansırken, olayın ardından bulunan bebeğin doğduğu hastaneye getirilmesiyle annenin kimliğini ortaya çıktı.

Olay, 5 Şubat Salı akşamı Balıkyolu Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Camisi önünde yaşandı. Meryem İ. isimli kadının 5 gün önce doğum yaptığı ve erkek bir bebeğinin olduğu öğrenildi. Meryem İ. olayın yaşandığı akşam namazı saatinden sonra elinde bebeği ile sokağa geldi. Bir süre etrafı kollayan kadın sokakta kucağındaki bebekle dolaştıktan sonra bebeğini bırakıp kaçtı. Namazdan çıkan vatandaşlar bebeği fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler bebeği Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre, hastane çalışanları bebeği kıyafetlerinden tanıyıp doğum yapan anneyi tespit etti.

Caminin yanında bulunan bir dükkanda çalışan vatandaş yaşananları anlatarak, "2-3 gün önce bir bebek bırakmışlardı. Bebeği alıp gitti ekipler. Ezan saatinde olduğu söyleniyor" dedi.

Polis, bebeği bırakan anneyi arıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Meryem, Esenyurt, 3. Sayfa
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