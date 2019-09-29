Son Dakika Haberleri: 5 günlük bebek helikopterle İstanbul'a sevk edildi
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5 günlük bebek helikopterle İstanbul'a sevk edildi

1 saat önce

Karabük'te 5 gün önce dünyaya gelen bebek, kalp hastalığı sebebiyle İstanbul'a sevk edildi.

5 günlük bebek helikopterle İstanbul'a sevk edildi, System.String[]

Karabük'te 5 gün önce dünyaya gelen bebek, kalp hastalığı sebebiyle İstanbul'a sevk edildi.


Karabük'te 5 günlük bebeğe konjenital kalp hastalığı tanısı konuldu. Henüz ismi bile konulmayan bebek için Sağlık Bakanlığına ait 112 hava ambulansı çağrıldı. Ambulans helikoptere alınan bebek, havayoluyla İstanbul Bakırköy Acıbadem Hastanesine sevk edildi. Bebeğin tedavisine burada devam edilecek. - KARABÜK

İstanbul, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:41 Kaynak: İHA
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