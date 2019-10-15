Son Dakika Haberleri: 5 günlük uygulamada cephanelik ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa 5 günlük uygulamada cephanelik ele geçirildi

5 günlük uygulamada cephanelik ele geçirildi

33 dakika önce

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı 5 günlük uygulamada uzun namlulu 1 silah da olmak üzere 56 silah ve 395 mermi ele geçirildi.

5 günlük uygulamada cephanelik ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polis ekiplerinin yaptığı 5 günlük uygulamada uzun namlulu 1 silah da olmak üzere 56 silah ve 395 mermi ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamalar artarak devam ediyor. Şehrin D-400 ve otoyoldaki 5 rutin kontrollerin yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapmaya başladı. Aktaş'ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 31 bin 135 şahıs, 13 bin 779 araç kontrol edilip, 1 uzun namlulu olmak üzere 29 tabanca, 26 av tüfeği ve 395 mermi ele geçirilirken, hapis cezasıyla aranan 180 hükümlü yakalandı.


Yapılan araç kontrollerinde 9 çalıntı motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Torbacı diye tabir edilen şahıslara da geçit verilmeyerek 2 bin 174 gram esrar, 8 gram metamfetamin, 6,2 gram taş kokain ele geçirilip zanlıları gözaltına alındı.


Vatandaşın huzur ve güveni için uygulamaların devam edeceği bildirildi. - ADANA

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
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