5 Gürcü Futbolcu, Hırsızlıktan Gözaltında

ANTALYA'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M., bir AVM'de mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

ANTALYA'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali'nde oynayan Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M., bir AVM'de mağazadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



Hırsızlık olayı dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde bulunan AVM'deki bir mağazada meydana geldi. Mağazanın kapanmasının ardından hesapları ve ürünleri kontrol eden görevliler, alarmları sökülen eşofman, spor ayakkabı ve şort olmak üzere 9 parça eşyanın çalındığını tespit etti. Görevliler durumu polise bildirdi. İnceleme başlatan ekipler, işyeri ve AVM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızlık olayının saat 17.45 sıralarında gerçekleştiğini belirleyen polis, aynı saat aralığında gelen müşteriler üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takiple şüphelilerin 5 kişi olduğu belirlendi. Kullandıkları kiralık otomobilin plaka kayıtlarından Belek'te 5 yıldızlı bir otelde kaldıkları tespit edilen Giorgi B., Kakha K., Papuna M., Data S. ve Guram M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Antalya'ya kampa gelen Gürcistan Pirveli Ligi takımlarından Spartak Tskhinvali oyuncuları olduğu belirlendi. Sağlık kontrolllerinden sonra emniyete götürülen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Antalya

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