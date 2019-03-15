5 Hadımköy Avcılar İstikametinde Sıkışmalı Kaza Meydana Geldi.
1 saat önce
- E- 5 Hadımköy Avcılar istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi.
- E- 5 Hadımköy Avcılar
istikametinde sıkışmalı kaza meydana geldi. Olay sağlık yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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