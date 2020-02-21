5 hasta, Bahçesaray'dan askeri helikopterle Van'a götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 hasta, Bahçesaray'dan askeri helikopterle Van'a götürüldü - Son Dakika

5 hasta, Bahçesaray'dan askeri helikopterle Van'a götürüldü

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek istenilen 5 hasta, karayolunun çığ nedeniyle kapalı olması nedeniyle, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait askeri helikopter ile sevk edildi.

5 hasta, Bahçesaray'dan askeri helikopterle Van'a götürüldü, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmek istenilen 5 hasta, karayolunun çığ nedeniyle kapalı olması nedeniyle, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na ait askeri helikopter ile sevk edildi.

41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin yaşandığı Van- Bahçesaray Karayolu, halen çığ riski bulunması nedeniyle kapalı tutulurken, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi gereken 5 hastanın yakınları askeri yetkililerden yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'ndan askeri helikopter, bölgeye gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı pistine inen helikopter, düşük yapan Yasemin Tan ile farklı sağlık sorunları bulunan Ali Akyol, Mehmet Tanış, Fazile Kavalı ve Medine Seçen'i alıp, Van Jandarma Filo Komutanlığı'na getirdi. 5 hasta, burada hazır bekleyen ambulanslarla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:29 Kaynak: DHA
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