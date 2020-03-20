"5 hastamızı kaybettik, hasta sayımız 670'e ulaştı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel '5 hastamızı kaybettik, hasta sayımız 670'e ulaştı' - Son Dakika

"5 hastamızı kaybettik, hasta sayımız 670'e ulaştı"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670'e ulaştı" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" dedi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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