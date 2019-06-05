5 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi
29 dakika önce
(ÖZEL) Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gelecek sezon hedefimiz ilk 5"Ligde 18 takım yeterli""Aykut hoca transferlerle ilgili raporunu sundu""Mali yapımızı bozmadan ligi üst sıralarda bitirmeyi planlıyoruz""VAR'sız lig olmaz" (ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
(ÖZEL) Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: Gelecek sezon hedefimiz ilk 5
"Ligde 18 takım yeterli"
"Aykut hoca transferlerle ilgili raporunu sundu"
"Mali yapımızı bozmadan ligi üst sıralarda bitirmeyi planlıyoruz"
"VAR'sız lig olmaz"
(ÖZEL) Adam Szalai'nin menajeri Oliver Fischer'den Trabzonspor açıklaması
Trabzonspor'dan Szalai'ye transfer teklifi yapıldığını doğrulayan Fischer, "Önümüzdeki haftalarda, gelen tüm teklifleri değerlendirip, bir karar vereceğiz"
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