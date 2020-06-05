5 Haziran Cuma DHA Spor Gündemi

Ahmet Ürkmezgil: 'Bilmiyorum' meselesini kabul etmiyorum, o zaman size 'neredeydin' derler

"Bunlar Beşiktaş'ın değerlerini ve prestijini aşağı çeken şeyler"

"Bana göre otoparkta çok çarpık bir şey yoktu"

"Biz 2 milyar 900 küsür borç ile bıraktık"

"Bankalar Birliği anlaşması için o zaman başka çaremiz yoktu"

"İleriye dönük bu kadar negatif hedefin manasını çözemedim"

"Biz 1.5 milyar borcu TL'ye çevirmiştik zaten"

"Dedikodular için kulübün içine bakmak lazım"

Erol Bulut: Teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğim

Fenerbahçe ya da yurt dışından gelecek teklifler, hedeflerimizi hiçbir şekilde etkilemeyecek"

"Planlamanın erken yapılmasından yanayım"

"Bir teknik direktör, kendi milli takımında tabii ki çalışmak ister"

"1, 2 milyon tribünde oturuyor, bana bir faydası olmuyor. O zaman o 1-2 milyonu altyapıya harcasam belki gelecek 10 seneyi kurtaracağım"

Devrim Akarsu, Hırvat rakibi karşısında iddialı

"Kimin kazanacağı belli, Türk'ün gücü, her zaman Türk'ün gücüdür"

"Evde çalıştığında salondaki gibi verim alamıyorsun"

"Şu an birçok futbolcu ile çalışıyorum"

"Takım halinde çalışılmadığında, maçlarda adale sakatlığı geçirme orası yüksek olabilir"

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

BAŞAKŞEHİR

11.00 Turuncu lacivertli takım, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

GÜREŞ

11.00 Kırkpınar yağlı güreşlerinin durumu Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in bir araya geleceği toplantıda belli olacak.