5 Haziran Dünya Çevre Günü - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla AK Parti Van İl Başkanlığı adına açıklamayı Çevre Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas yaptı.

Oflas, partisinin devasa alanlarda halka hizmet sunduğu belirtti.

AK Parti'nin millet bahçeleri ve birçok büyük projesi rahat ve sağlıklı yaşam kalitesini yükselttiğini kaydeden Oflas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rahat aldığımız her bir nefesimizi temiz bir çevre sayesinde soluyoruz. Çevre tüm canlılara aittir. Doğal, sağlıklı ve temiz bir çevre insanoğlunun ve tüm canlıların rahat bir nefes almasını sağlar. Temiz çevre bilincine sahip olmak tüm herkesin ilk öncelikli görevidir. Bu anlamda sağlıklı yarınlarımız ve çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasımız temiz bir çevre olsun. AK Parti iktidarımızın hizmete sunduğu barajlar, göletler, ormanlar, katı atık tesisleri, biyolojik tesisler, mavi bayrak plajları millet bahçeleri ve daha sayabileceğimiz hizmetler temiz ve güvenli bir çevre olmasına vesile olmuştur. Van'da çöp dağlarının tarihe karıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Halkın nefes alacağı alanlar oluşturulmaya devam ediyor. AK belediyelerimizin de hayata geçirdikleri millet bahçeleri ve parklar bunun en somut göstergesidir. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılacak olan İleri Biyoloji Atık Tesisinin açılışı yapılacak. Bununla birlikte artık Van Gölü nefes alacak. Kirlilikten kurtulacak."

Oflas, tüm kesimleri çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.