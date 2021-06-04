5 Haziran Dünya Çevre Günü Kutlanıyor - Son Dakika

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu ve beraberindeki heyet Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti. 05 Haziran 2021 Cuma günü Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Hacıhaliloğlu kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek 'Dünya Çevre Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Işık, çevre konusunun toplumumuzu olduğu kadar tüm dünya ülkelerini ilgilendiren önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek çevremizin olumsuz etkenlerden korunmasına yönelik yapılacak etkinlik ve çalışmalarla birlikte gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmenin mücadelesinin verilmesi gerektiğini ifade etti. Karaman Valiliği/ BASIN