Son Dakika Haberleri: 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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5 il için kuvvetli yağış uyarısı

5 saat önce

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

5 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-14 Haziran'da öğle saatlerinden sonra Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli yağış bekleniyor.
Yağışlar, sağanak ve gök gürültülü sağanak, yer yer dolu şeklinde olacak.
Rüzgarın, güney ve batı yönlerden yağış öncesi ve sırasında saatte 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağışla görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riskine karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:02 Kaynak: AA
Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel
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