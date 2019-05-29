5 il için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya,Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sıcaklık uyarısı yaptı. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"denildi. Merkez özellikle güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını isterken, tansiyon, kalp ve solunum rahatsızlıkları bulunanları özellikle dikkat etmesini gerektiği bilgisini verdi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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