Bolu'da zirai don uyarısı - Son Dakika

Bolu'da çiftçilere zirai don uyarısı yapıldı.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayarak, 14 Mart 2021 sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Batı Karadeniz ( Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Karabük) kıyılarında ve hafif iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.