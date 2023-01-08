5 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU, 10 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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5 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU, 10 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

08.01.2023 22:57

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 25 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak mal ele geçirildi.

İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 25 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak mal ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 25 bin 163 adet cinsel içerikli macun, çikolata, stick bal gibi ürünlerin de aralarında olduğu kaçak mallara el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen kaçak malları piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 20 Aralık 2022-5 Ocak 2023 tarihleri arasında, Bağcılar, Fatih, Beykoz, Pendik ve Kartal'da belirlenen 7 farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 625 bin TL olduğu değerlendirilen, 25 bin 163 adet çeşitli cinsel içerikli gıda ürünleri macun, çikolata, stick bal,
676 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 38 adet çeşitli markalarda akıllı kol saati, 695 adet tıbbi ilaç, 23 bin 880 adet çeşitli markalarda bluetooth, kablolu kulaklık, şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, tıraş makinesi, bin 250 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheliler hakkında '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 İLÇEDE KAÇAKÇILIK OPERASYONU, 10 MİLYON DEĞERİNDE KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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