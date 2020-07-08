5 İLÇEDE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 20 GÖZALTI - Son Dakika

5 İLÇEDE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 20 GÖZALTI

İstanbul'un 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 silah ve çeşitli miktarlarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un 5 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 silah ve çeşitli miktarlarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'nce uyuşturucu satıcılarına yönelik Adalar, Bakırköy, Güngören, Esenler ve Sultanbeyli'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 146 gram bonzai, 53.8 gram kubar, 158 uyuşturucu hap, 16.2 gram eroin, 12.9 gram sıvı uyuşturucu, 1.97 gram kokain, elektronik tartı, 6 pompalı tüfek, 3 tabanca, 92 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 11 bin 115 lira ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen baskınlarda Abdullah K. (42), Nurullah A. (26), Mahmut A. (26), Furkan Ç. (20), İlayda K. (19), Barış Ö. (26), Ali Can Ç. (18), Aykut K. (31), Murat A. (22), Hasan A. (60), Nesim A. (31), Ömer A. (25), Mesut A. (33), Cesim A. (38), Muhammet A. (24), Hüsamettin A. (25), Ahmet A. (23), Namık Kemal Ş. (24), Serhat Ç. (19) ve Abidin K. (28) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 9'u adli makamlarca serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 İLÇEDE UYUŞTURUCU SATICILARINA OPERASYON: 20 GÖZALTI - Son Dakika
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