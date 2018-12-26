5 İlçeden Gaziler Emet'te Buluştu

Kütahya'nın Emet, Hisarcık, Tavşanlı, Domaniç ve Çavdarhisar ilçelerinde ikamet eden şehit aileleri ve gaziler Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ettiler.

Kütahya'nın Emet, Hisarcık, Tavşanlı, Domaniç ve Çavdarhisar ilçelerinde ikamet eden şehit aileleri ve gaziler Kaymakam Hasan Çiçek'i makamında ziyaret ettiler.



Emet Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü ile Emet Ceviz Dere Araştırma Derneği'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu " Öğrencilerimiz şehit aileleri ve gazilerimizle buluşuyor " projesi kapsamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Çiçek, şehit aileleri ve gazilere hitaben bir konuşma yaptı.



Şehit ve gazilerin, şanlı geçmişimizle aramızdaki en güçlü bağ olduğunu belirten Kaymakam Çiçek. "Onların bize emaneti olan şehit yakınlarımızın acısını, üzüntüsünü ve sorunlarını paylaşmak ve her zaman yanlarında olmak bizim için görevin ötesinde büyük bir onurdur. Vatanı için şehit olanlar ve malul olan kahraman gazilerimiz, devletin varlığının güvencesi ve sembolü olarak sonsuza değin milletin gönlünde yaşayacaktır. Kaymakamlığımızı ziyaret etmekle bizlere onur bahşettiniz. Hepinize, ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.



Şehit ailelerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Çiçek, "Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin, malul olan kahraman gazilerin hakları asla ödenemez. Şehit aileleri ve yakınları ile gazilerimiz devlete ve millete en kıymetli emanettir. Devletimizin bütün imkanları sizlerin hizmetindedir. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda mutlaka bizlere ulaşınız. Hepinize ayrı ayrı sağlıklı ve huzurlu, uzun ömürler diliyorum " temennisinde bulundu.(YD-EFE) - KÜTAHYA

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