Son Dakika Haberleri: 5 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı
Son Dakika Güncel 5 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı

5 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda terör örgütünün silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve "zekat emiri" de yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 Kasım tarihinde Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 7 kişi gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlar dahilinde gözaltına alınan bir örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve DEAŞ terör örgütünün "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği, iki örgüt üyesinin DEAŞ terör örgütü adına yabancı terörist yetiştirilen silahlı eğitim kamplarının silah, teçhizat ve lojistik sorumlusu olduğu ve bu iki örgüt üyesinin örgütün kamplarında yetiştirilen yabancı teröristlerin çatışma bölgelerine gönderilmelerini sağlayan organizasyondan sorumlu oldukları, diğer dört örgüt üyesinin ise DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli kademelerde faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

5 ilde DEAŞ'a operasyon: 7 gözaltı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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