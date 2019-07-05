5 ilde doğal sit alanı kararları

Adana
, Bitlis
, Hakkari
, Mersin
ve Van
'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı
kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlarda Adana, Bitlis, Hakkari, Mersin ve Van'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.
Buna göre, Adana'nın Karataş
ve Yumurtalık
ilçeleri sınırları içinde bulunan Yumurtalık Lagünü, Mersin'in Gülnar
ilçesindeki Ilısu
Şelalesi, Van'ın Tuşba
ilçesinde bulunan Çarpanak ve Adır adaları ile Gevaş
ilçesindeki Akdamar Adası'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Bitlis'in Adilcevaz
ilçesinde bulunan Aygır Gölü ile Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde bulunan Cilo Sat Buzulları'nın, potansiyel doğal sit alanı kapsamına giren alanları "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul
'un Pendik
ilçesi Kurtköy
Mahallesi'nde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (Teknopark İstanbul-2) sınır ve koordinatları değiştirildi. Yeni koordinat ve krokiler Resmi Gazete'de yayımlandı.