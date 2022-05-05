5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı - Son Dakika
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5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı

05.05.2022 14:48
5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı

Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 ilde aranan şahıs, Siirt'te yakalandı.

Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5 ilde aranan şahıs, Siirt'te yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "4 Mayıs 2022 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliğince, kent merkezi Batı Mahallesi Özgen Caddesi üzerinde durdurulan M.E. isimli şahsın, Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, Manisa 2. Sulh Ceza Hakimliği, Şanlıurfa 3. Sulh Ceza Hakimliği, Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği, Karaman Ağır Ceza Mahkemesince; Bilişim Sistemleri veya Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan beş ayrı mahkemece aranıyor olduğu anlaşılmış olup şahıs gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

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Dolandırıcılık, Bilişim, Kredi, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 5 ilde dolandırıcılık suçundan aranan şahıs Siirt'te yakalandı - Son Dakika


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