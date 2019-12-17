5 ilde FETÖ operasyonu: 10'u doktor 18 gözaltı kararı - Son Dakika

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5 ilde FETÖ operasyonu: 10'u doktor 18 gözaltı kararı
6 saat önce
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 10'u 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde 5'i aktif görevde olan toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 10'u 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerinde görevli 5'i aktif görevde olan 10'u doktor toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda şüphelilerden 10'u yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.
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