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5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

6 saat önce

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı, System.String[]

MALATYA merkezli 5 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Malatya merkezli Adıyaman, Batman, Osmaniye ve Şanlıurfa'da operasyon düzenlendi. KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.Aralarında Banka Asya'ya destek için para yatırlanların da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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