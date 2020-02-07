5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

BURSA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

BURSA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kent merkezli 5 ilde operasyon başlattı. Ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından 'mahrem imamlar' tarafından ardışık, periyodik ve şifreli olarak arandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 18 adrese operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bursa'da 2, Ankara'da 5, Amasya'da 2, Çankırı'da 1 ve Eskişehir'de 3 kişi yakalandı. Gözaltına altındaki şüphelilerin sorgulandığı belirtildi.


Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:49 Kaynak: DHA
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