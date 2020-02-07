5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2) - Son Dakika

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)
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ŞÜPHELİLERDEN 6'SI AKTİF GÖREVDEYMİŞBursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de...
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLERDEN 6'SI AKTİF GÖREVDEYMİŞ
Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi. Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,
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