5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2) - Son Dakika

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2)

6 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI AKTİF GÖREVDEYMİŞBursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de...

5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2), System.String[]

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI AKTİF GÖREVDEYMİŞ

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi. Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,


TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:18 Kaynak: DHA
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