5 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı (2) - Son Dakika

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 1'inin muvazzaf albay, 2'sinin muvazzaf üsteğmen, 1'inin muvazzaf astsubay, 2'sinin emekli astsubay, 7'sinin de kapatılan askeri okul öğrencileri olduğu öğrenildi. Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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