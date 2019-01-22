Son Dakika Haberleri: 5 İlde Fetö Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

5 İlde Fetö Operasyonu: 34 Gözaltı Kararı

1 saat önce

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 3'ü aktif görevde olmak üzere 33'ünün Sağlık Bakanlığı ve bağlı hastanelerin çalışanı, 1'inin de eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanı olduğu belirtildi. Ardından Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İkametlerinde bulunan isimler tek tek gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ankara, Güncel
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