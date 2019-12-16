5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na 'mahrem imamlık' yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na 'mahrem imamlık' yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 5'i, gözaltına alınırken, 14'ünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin ifadeleri doğrultusunda örgütten 19 isim tespit edildi. Bunun üzerine TSK'daki askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah Konya merkezli 5 ilde, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alınırken, 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:39 Kaynak: DHA
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