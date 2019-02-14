5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Doktora Gözaltı
16 dakika önce
SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
SİVAS merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:08 Kaynak: DHA
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