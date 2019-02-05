5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı
48 dakika önce
MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, İstanbul
, Ankara
, Diyarbakır
ve Şanlıurfa
'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kamudan ihraç edilen 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirldi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: DHA
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