Son Dakika Haberleri: 5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı

48 dakika önce

MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

5 İlde Fetö Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
MALATYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'e yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da  çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kamudan ihraç edilen 6 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirldi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:17 Kaynak: DHA

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