5 ilde FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu'na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.