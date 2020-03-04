5 ilde FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
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5 ilde FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

İZMİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 31 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavında yapılan usulsüzlük iddiaları ile ilgili olarak 5 ihraç komiser yardımcısı, 1 ihraç başpolis memuru, 1 aktif komiser, ayrıca ByLock, Bankasya artan hesap, beyan ve teşhis gibi aleyhlerinde deliller bulunan 1 iş adamı, 4 esnaf, 5 öğretmen, 1 muhasebeci, 1 banka çalışanı, İzmir Barosu'na kayıtlı 2 avukat ve diğerleri de çeşitli mesleklerden olmak üzere toplam 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli, İstanbul, Manisa, Amasya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:58 Kaynak: DHA
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