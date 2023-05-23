5 ilde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, terörist başı Duran Kalkan'ın yakın koruması dahil 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında terörist başı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltında alındığını duyurdu.

SANDIK MÜŞAHİTLİĞİ DE YAPMIŞ

Soylu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler"

FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTI

Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yayınladı.