5 İLDE 'KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONU 18 GÖZALTI - Son Dakika
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5 İLDE 'KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONU 18 GÖZALTI

04.10.2022 10:21

MERSİN merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanı sahibi 18 şüpheli, operasyonla yakalandı.

MERSİN merkezli 5 ilde, yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edilen kripto para cüzdanı sahibi 18 şüpheli, operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahisle bağlantılı para transferine aracılık ettiği saptanan kripto para cüzdanı sahiplerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yasa dışı bahisten elde edilen toplam 54 milyon 654 bin 443,52 dolar değerinde 73 adet kripto paranın, KKTC üzerinden İngiltere'ye transfer edildiği belirlendi. Paraların transfer edildiği, kripto para cüzdanı sahibi olarak tespit edilen 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli İstanbul, Adana, Antalya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 23 adrese yapılan baskınlarda 18 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 zanlı yakalandı Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı Mersin 3. sayfa: Tarsus'ta sahte içki satanlar yakalandı
Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5 İLDE 'KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONU 18 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 İLDE 'KRİPTO PARA DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONU 18 GÖZALTI - Son Dakika
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