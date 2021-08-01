5 ilde orman yangınlarından etkilenen alanlar, "Afet Bölgesi" olacak - Son Dakika

Türkiye, 4 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli'nin son açıkladığı verilere göre, 5 ilde 10 noktada yangınlar devam ediyor. 88 noktadaki yangınlar ise kontrol altına alınmış durumda.

"MİLLETİMİZİN YARALARINI SARACAĞIZ"

Yangınlardan dolayı pek çok vatandaşımız mağdur oldu ve evlerini terk etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu bölgelerin afet bölgesi ilan edildiğini söyleyerek, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.





İşte Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller: