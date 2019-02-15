Son Dakika Haberleri: 5 İlde Sahte Para Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

5 İlde Sahte Para Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı

51 dakika önce

Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si tutuklandı.

5 İlde Sahte Para Operasyonunda 12 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kastamonu merkezli 5 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Aralık 2018 ile 6 Şubat tarihlerindeki parada sahtecilik olaylarının faillerine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kastamonu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 152 bin liralık sahte banknot ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 şüphelinin de işlemleri devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:04 Kaynak: İHA

Başsavcı, Kastamonu, 3. Sayfa
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