5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ilimizdeki; 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapılmaktadır. Toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Karantina uygulamaları mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapılmaktadır. Söz konusu uygulamalar, tedbir amaçlı olup korona virüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır" denildi.

(İHA)