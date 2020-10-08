5 ildeki taşınmazlar için son teklif verme tarihi uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Aydın, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Muğla'da bulunan taşınmazlar için yapılacak ihalenin son teklif verme tarihi uzatıldı.

Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'in yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmaz için yapılacak ihalenin son teklif verme tarihi 26 Kasım saat 18.00'e kadar uzatıldı.

İstanbul'un Şile, Diyarbakır'ın Kayapınar, Ankara'nın Gölbaşı ve Muğla'nın Bodrum ilçelerindeki taşınmazlar için son teklif verme tarihi de 27 Kasım saat 18.00'e çekildi.