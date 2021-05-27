5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE - Son Dakika

5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE

27.05.2021 14:30

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'in müzeleri ile tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında 5 ilden gelen 100 öğrenci, Gaziantep'in müzeleri ile tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Proje kapsamında İstanbul, Sakarya, Uşak, İzmir ve Aydın'dan 100 öğrenci başlarında öğretmenleri ile birlikte kente geldi. 4 gün sürecek gezi kapsamında öğrenciler, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere Gaziantep'te bulunan diğer müzeler, Hayvanat Bahçesi, tarihi mekanlar ve çarşıları gezdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen projede en önemli hususun gençlerin Doğu ve Güneydoğu'daki şehirleri tanıması olduğunu belirterek, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır genç nüfusun en fazla olduğu illerin başında geliyor. Bu anlamda batıdaki gençlerimizin Doğu'daki, Güneydoğu'daki şehirleri ve gençleri tanıması önemli. Buradaki gençlerimizin de misafirlerimizi tanımaları hem kendileri için hem ülkemiz için faydalı. Bu vesileyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi dinledik. Öğrencilerimizin çok mutlu ve memnun olduklarını gördük. Misafirlerimizi Soylu Bakanımızın emaneti olarak gördük. Bizler de Gaziantep'te ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Kente İzmir'den ziyarete gelen öğrencilerden Zehra Sultan Kapıcı, Gaziantep'i yıllardır merak ettiğini ve ilk defa bu proje kapsamında ziyaret etme şansı bulduğunu söyledi. Gezi boyunca en çok Zeugma Müzesini beğendiğini aktaran Kapıcı, "İlk defa Gaziantep'e geliyorum. Gaziantep'i çok beğendim. Farklı kültürleri görüyor olmak gerçekten beni çok geliştirdi. Mozaik müzesini çok beğendim. Hep merak ediyordum. Özellikle Çingene Kız Mozağini çok merak ediyordum ve böylelikle görme şansım oldu. Bu imkanı bize sağlayan bakanlığımıza ve valiliklerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE
5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Güneydoğu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:17 Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun         
15:01
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi         
14:40
Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı         
14:25
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok         
12:06
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 İLDEN 100 ÖĞRENCİ GAZİANTEP'TE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement