5'İNCİ GELENEKSEL AĞRI GEVEN BALI FESTİVALİ BAŞLADI

AĞRI Valiliği'nin öncülüğünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği'nin katkılarıyla düzenlenen Geleneksel, 5'inci Ağrı Geven Balı Festivali başladı.

Geçtiğimiz Nisan ayında coğrafi işaret alan ve Ağrı'nın yüksek yaylalarında yetişen endemik geven bitkisi ve bin bir çeşit bitkiden elde edilen Ağrı Geven Balı ve arı ürünlerinin yerel ve ulusal alanda tanıtımını sağlamak, üreticilere ürünlerini tanıtma ve pazarlama fırsatı sunmak, bal ve diğer arı ürünlerinin sağlığa olan katkısı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek ve bal üretimini arttırarak, Ağrı'nın ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 5'incisi düzenlenen Geleneksel Ağrı Geven Balı Festivali'nin Açılış Programı, Ağrı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Festivalin açılış programına Vali Osman Varol'un yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkan Vekili Nesim Zengin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, Ağrı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erol Kılıç, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, arı yetiştiricileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan ve 3 gün sürecek olan Festivali yapılan gösteriler ve plaket takdimlerinin ardından katılımcılar, üreticilerin kurduğu bal stantlarını gezdi. Beraberindekilerle stantları gezip üreticilerle bir araya gelen Vali Osman Varol, yaptığı konuşmasında il genelinde yapılan sanayi yatırımlarının yanında, tarım alanındaki yatırımları da oldukça önemsediklerini söyledi.

'BALIMIZ LABORATUVAR ORTAMINDA KANITLANMIŞTIR'

Her fırsatta Ağrı'nın tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve bu potansiyelin ortaya çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Vali Varol, 'Bu şehrin çok büyük bir potansiyel var ve biz bunu her fırsatta görüyor, dile getiriyoruz. Asıl potansiyel ise tarım alanında var. Sanayi ve tekstil sanayisi alanında yatırımlar yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ama bizim asıl yatırımı tarım alanında yapmamız gerekiyor. Tüm arazisinin yüzde 65'i otlak ve yayladan oluşan bir şehiriz. Bu arazilerin tamamı da bakir alanlardan oluşmaktadır. Biz şu anda bir milyon 500 bin civarında hayvan varlığına sahip bir iliz. Bunu da her alanda 3 - 4 kat arttırabilecek bir potansiyele sahip bir iliz. Bu potansiyeli değerlendirmek için gayret ediyoruz. Bakın hem merkezi hükümetimizin desteği hem il özel idaremizden verdiğimiz destekle son iki yıldır tarım alanında bir şeyleri değiştirmeye, dönüştürmeye gayret ediyoruz. Biz, Ağrı'nın geleceğini, özellikle tarım ve hayvancılıkla ilgili olduğunu, bu alanda katma değeri arttırmamız gerektiğini, üreticilerimizin gelirini arttırmayı düşünüyoruz. Bu kapsamda da onlara desteğimizi sürdürüyoruz. Bu arıcılık alanındaki gelişmeler de son 10 yıl içerisinde yaşandı. Bugün bu festivalimizin 5'incisini düzenliyoruz. Bir avuç üreticiden, bir hobi gibi başlayan bir işten, ekonomimize çok ciddi bir katkı sağlayan bir iş alanı oluştu. İşte bu dönem tescilini almak nasip oldu. Balımızın kalitesi sadece bizler tarafından değil de laboratuvar ortamında da kanıtlanmış oldu. Bütün değerleri ile hem doğal, natürel, katkısı çok az, lezzetli ve aranan bir ürün olduğu tescillenmiş ve bir kez daha ispatlanmış oldu. Bunu tanıtmak için üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz diye konuştu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de konuşmasında, bölgede siyasi ve ekonomik istikrarın çok önemli olduğunu ve ilde terör olayların tamamen ortadan kalktığı takdirde, ildeki yatırımlarım daha da artacağını söyledi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut konuşmasında, coğrafi işaret alan Ağrı Geven Balının laboratuvar analiz sonuçlarını paylaştı.

Ağrı Geven Balının, coğrafi işaret almasının ve düzenlenen festivallerin, Ağrılı üreticilere büyük katkı sağladığını belirten balcılardan Betül Yıldızhan ise Bu yıl arılarımızı 2 bin 400 metre rakıma taşıdık ve daha iyi verim aldık. Coğrafi işaret almamız ve bu festivaller bizler için çok iyi oldu. Balımızı yeni pazarlara sürme imkanı yakaladık. Zaten balımız çok kaliteliydi. Ama pek bilinmiyordu. Şu an bu sorunu ortandan kaldırmış bulunuyoruz. Burada bitki türleri çok fazla olduğu için balımız çok daha kaliteli oluyor. Bence Ağrı Balı ülkemizin en kaliteli balıdır. Çünkü bitki çeşitliliği fazla ve rakım çok yüksek dedi. (DHA)