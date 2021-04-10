'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti - Son Dakika

'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

10.04.2021 10:45

'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti Koronavirüse karşı tüm önlemler alınarak düzenlenen '5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi sona erdi.

'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

İSTANBUL - Koronavirüse karşı tüm önlemler alınarak düzenlenen '5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi sona erdi. Podyumda birçok ünlü isim yer alırken, ziyaretçiler ise maske ve sosyal mesafe uyumu içerisinde defileyi izledi.

Bu sene 5'incisi düzenlenen 'Gelin Damat Fashion' defilesi, Çırağan Sarayı'nda yapılan organizasyon ile gerçekleşti. Ünlü isimlerin podyumda yer aldığı defile, koronavirüse karşı tüm önlemler alınarak düzenlendi. Defileye 51 modacı katılırken, iki gün boyunca sosyal mecralarda yayınlanan defile Avrupa ve Arap ülkelerinden yakından takip edildi. Defile sonrasında açıklamalarda bulunan Gelin Damat Fashion Organizatörü Ferhat Muğurtay, "Pandemi sürecinde gerçekleşmesi zor bir organizasyonu, Çırağan Sarayı ile birlikte aldığımız üst düzey tedbirlerle çok şükür sağlıklı bir şekilde tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Avrupa'nın en büyük gelinlik defilesinin İstanbul'da gerçekleşmiş olması, Dünya gelinlik modasında Türkiye'nin konumunu da değiştirmiştir. Etkinliğe girişlerde ateş kontrolleri ve HES kodu kontrolleri yapıldı ve tüm gün boyunca maske kullanıldı. Bundan sonraki yapılacak olan etkinliklerin daha öncesinde HES kodu kontrolü yapılırsa yayılımların önüne geçmiş oluruz" dedi

"Etkinliğimiz iki gün boyunca Avrupa ve Arap ülkelerinden takip edildi"

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük defilesini gerçekleştirdiklerini belirten Ferhat Muğurtay, "Dergimizin 17, defilemizin ise 5'inci yılını yaptığımız bu güzel organizasyon ile geride bırakıyoruz. Türkiye'nin önde gelen 51 modacısı ve mankenleri ile birlikte özel mekanda gerçekleştirdik. Ülkemizde bu büyüklükte organizasyonun yapılıyor olması, Avrupa'da adından söz ettirmesi konusunda büyük önem taşıyor. Etkinliğimiz iki gün boyunca sosyal medyadan da yayınlandı. Avrupa ve Arap ülkelerinden de takip edildi" şeklinde konuştu.

"HES kodlarını bir gün öncesinden kontrol ederek önlem aldık"

Pandemi sürecinde üst düzey önlemler aldıklarını vurgulayan Muğurtay, "Davetlilerin öncesinden kayıtlarını yaptık ve kayıtsız hiçbir şekilde kimseyi almadık, organizasyonlara gelmelerini engelledik. Girişlerde de ateş kontrolleri ve HES kodu kontrolleri yapıldı ve tüm gün boyunca maske kullanıldı. Bundan sonraki yapılacak olan etkinliklerin daha öncesinde HES kodu kontrolü yapılırsa yayılımların önüne geçmiş oluruz. Tüm ziyaretçilerimizi 2 saat arayla ve 200 kişi şeklinde kademeli olarak salona aldık. Hepsine ayrı renk de yaka kartları verdik" ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve Arap ülkeleri gelinlik modasında Türkiye'yi takip ediyor"

Son olarak organizasyonu bir yıl önce planladıklarını belirten Muğurtay, "Türkiye'de vakanın görülmesi ardından bu seneye ertelemek zorunda kaldık. Bu süreçte modacılarımız hazırlıklarını yaptılar. Türkiye'nin her bölgesinden katılan modacımız var. Yurtdışı noktasında da Avrupa ve Arap ülkeleri gelinlik modasında Türkiye'yi takip ediyor. Umarım seneye pandemiden uzak bir şekilde defilemizi gerçekleştirmiş oluruz" şeklinde sözlerini tamamladı.

'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti
'5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti

HES kodu, Türkiye, Pandemi, Arap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat '5'inci Gelin Damat Fashion' defilesi pandemi tedbirleriyle gerçekleşti - Son Dakika


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