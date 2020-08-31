'5'inci Global Satellite and SpaceShow' dijital ortamda - Son Dakika

TÜRKSAT Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme'nin desteğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenecek 'Global Satellite ve SpaceShow' etkinliği, pandemi nedeniyle dijital ortama taşındı.

1- 2 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik, uydu ve yayıncılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası firmaları, savunma, havacılık, nakliye ve lojistik, telekomünikasyon ve mobilite sektöründen son kullanıcıları bir araya getirecek. Uydu sektörünün geleceğine dair yatırım planlarının değerlendirileceği etkinlikte; Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, 'Uydu Operatörleri İçin Tarihi Fırsatlar' ve 'Rus Uzay Endüstrisi: İşbirliği İçin Öncelikler, Perspektifler ve Fırsatlar' başlıklı web konferans yapacak. Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok da 'Ulusal Güvenlik için Uzay ve Uydu Teknolojileri' ve 'Türksat 5A ve Fırsatlar' başlıklı web konferans gerçekleştirecek. Türksat Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü Süleyman Kuzu 'Teleport ve Büyük Datanın Yakın Geleceği', Türksat Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar ise 'Türksat Model Uydu Yarışması ve Teknofest' web konferansta konuşma yapacak. Ayrıca Türksat'ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım, Kablo İnfo ve Türksat YouTube kanalından canlı yayınlanacak.