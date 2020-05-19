5'inci kat penceresinden atlayan yaşlı adam öldü - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ve daha önce de intihara kalkıştığı belirtilen Ş.Y. (82), 5'inci kattaki dairesinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Ş.Y., apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresine çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Durumu fark eden mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ş.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve bir dönem psikolojik destek gördüğü belirtilen Ş.Y.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.