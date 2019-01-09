Son Dakika Haberleri: 5'inci Kat Penceresinden Bakarken Düşüp, Öldü

5'inci Kat Penceresinden Bakarken Düşüp, Öldü

26 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.

5'inci Kat Penceresinden Bakarken Düşüp, Öldü, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ürken, 5'inci kattaki evinin penceresinden aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ürken'in öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ürken'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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