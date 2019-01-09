5'inci Kat Penceresinden Bakarken Düşüp, Öldü
26 dakika önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde 5'inci kattaki evinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip düşen Mehmet Ürken (63) hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ürken, 5'inci kattaki evinin penceresinden aşağıya bakarken, dengesini kaybedip düştü. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Ürken'in öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ürken'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:03 Kaynak: DHA
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