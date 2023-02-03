5'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN MİRAÇ BEBEK AĞIR YARALI - Son Dakika
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5'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN MİRAÇ BEBEK AĞIR YARALI

03.02.2023 18:02

KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki evde, oda penceresinden beton zemine düşen Miraç D. (2), ağır yaralandı.

KAYSERİ'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki evde, oda penceresinden beton zemine düşen Miraç D. (2), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Sedef Bulut Caddesi'ndeki 15 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Miraç D., iddiaya göre, kardeşi ile oyun oynadığı odanın penceresinden beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Miraç bebeği ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN MİRAÇ BEBEK AĞIR YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5'İNCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN MİRAÇ BEBEK AĞIR YARALI - Son Dakika
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