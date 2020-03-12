5'inci kat pencerisinden atlayan eski futbolcu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 5'inci kat pencerisinden atlayan eski futbolcu öldü - Son Dakika

5'inci kat pencerisinden atlayan eski futbolcu öldü

6 saat önce

MERSİN'in Mut ilçesinde, Hacı Doğan U. (53), 5'inci kattaki dairesinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

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MERSİN'in Mut ilçesinde, Hacı Doğan U. (53), 5'inci kattaki dairesinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde tarım işleri yapan Mut İdmanyurdu'nun eski futbolcusu Hacı Doğan U., sabah saatlerinde oturduğu binanın 5'inci katındaki dairesinin penceresinden kendini attı. Hacı Doğan U. beton zemine düşerek kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen Hacı Doğan U.'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mut Devlet Hastanesi'ne götürülen Hacı Doğan U.'nun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:17 Kaynak: DHA
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