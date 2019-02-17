5'inci Katta Baca Temizlerken, Bitişik Binadaki Balkona Düştü

ELAZIĞ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybedip, bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca ağır yaralandı.

ELAZIĞ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybedip, bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca ağır yaralandı.



Olay, bu sabah Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Selahattin Karaca, baca temizliğine başladı. Bacayı temizlediği sırada dengesini kaybeden Karaca, bitişikteki apartmanın 1'inci katındaki balkona düştü. Karaca'nın düştüğünü gören apartman sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karaca'yı düştüğü yerden kurtardı. Karaca, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Karaca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



- Elazığ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bitirme Tezi, Maden Atığını Yatırıma Dönüştürdü

İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü

Beykoz'da İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü

Liseli Kızı Kaçırıp Dehşeti Yaşatan Sapığın Savunması Pes Dedirtti