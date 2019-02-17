5'inci Katta Baca Temizlerken, Bitişik Binadaki Balkona Düşüp, Öldü (2)
1 saat önce
HAYATINI KAYBETTİElazığ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca (62), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ Elazığ
'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca (62), Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı. Acil servisteki müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Karaca, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:31 Kaynak: DHA
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