Son Dakika Haberleri: 5'inci Katta Baca Temizlerken, Bitişik Binadaki Balkona Düşüp, Öldü (2)

5'inci Katta Baca Temizlerken, Bitişik Binadaki Balkona Düşüp, Öldü (2)

1 saat önce

HAYATINI KAYBETTİElazığ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca (62), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

5'inci Katta Baca Temizlerken, Bitişik Binadaki Balkona Düşüp, Öldü (2), System.String[]
HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'da oturduğu 5 katlı apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek bitişikteki apartmanın birinci katındaki balkona düşen Selahattin Karaca (62), Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Karaca, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Elazığ, Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Güncel
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