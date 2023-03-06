5'İNCİ KATTA DENGESİNİ KAYBEDEN KADIN, KENDİSİNİ YAKALAMAK İSTEYEN TAKSİCİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
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5'İNCİ KATTA DENGESİNİ KAYBEDEN KADIN, KENDİSİNİ YAKALAMAK İSTEYEN TAKSİCİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

06.03.2023 13:10

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.?nin üzerine düştü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonunda dengesini kaybeden G.A. (19) adlı kadın, kendisini yakalamak isteyen çağırdığı taksi şoförü B.D.?nin üzerine düştü. Yaralanan G.A. ve B.D., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 04.30 sıralarında İspat Cami Mahallesi Şehit Halil Paçaman Sokak Çamlıkent Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında oturan G.A. adlı kadın, kendisini evden alması için taksici B.D.?yi aradı. B.D., apartmanın önüne geldi. Alkollü olduğu öne sürülen G.A., balkona çıkıp, hemen aşağıya ineceğini söyledi. Ancak bu sırada B.D., dengesini kaybetti. B.D., aşağıya doğru hızla düşen G.A.?yı yakalamaya çalıştı. Ancak G.A., B.D.?nin üzerine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.A. ve B.D., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol bacağı kırılan taksi şoförü B.D., tedaviye alınırken, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama geçirdiği tespit edilen G.A. ise ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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İspat Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 5'İNCİ KATTA DENGESİNİ KAYBEDEN KADIN, KENDİSİNİ YAKALAMAK İSTEYEN TAKSİCİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

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