5'inci kattaki evinin balkonundan atladı - Son Dakika
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5'inci kattaki evinin balkonundan atladı

26.02.2021 19:30

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan atlayan Ferdi M. (42), ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5'inci kattaki evinin balkonundan atlayan Ferdi M. (42), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle 22 Sokak'taki Öğretmen Evleri C Blok'ta meydana geldi. Apartmanın beşinci katındaki evinin balkon korkuluklarına çıkan Ferdi M., kendini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşen Ferdi M., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ferdi M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ferdi M., buradaki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan Ferdi M.'nin evli olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Nazilli, Güncel, Son Dakika

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