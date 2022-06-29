5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı - Son Dakika
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5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı

29.06.2022 10:16
5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis tarafından kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşlı adam, 5. kattaki evinin penceresinden atlamak üzereyken polis tarafından kurtarıldı. 80 yaşındaki Recep G., ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu.

Havuzlar Mahallesi Anneler Caddesi üzerinde tek başına yaşadığı 5. kattaki evinin camına çıkan Recep G., metrelerce yüksekten aşağı atlamak istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adamın evine girdi. Camdan sarkmak isteyen Recep G.'nin, "Kimse yaklaşmasın, atarım kendimi" demesi üzerine itfaiye ekipleri branda gerdi. Eve girmeyi başaran polis ekipleri, yaşlı adamın yanına yaklaşıp, elinden tutarak 5. kattan aşağı atlamasını engelledi.

Yaşlı adam, ambulansa götürüldüğü sırada, "Neden öyle bir şey yaptın" diyen gazeteciye, "Öyle icap etti. Ne desem yalan olur. Ama kafam yerinde daha" diye konuştu. Cama çıktığına da pişman olduğunu ifade eden Recep G., "O kadar ekibi buraya getirdiğime cidden üzüldüm" dedi.

Durumu iyi

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Recep G. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5'inci kattan atlamak istedi, son anda polis kurtardı - Son Dakika
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