5'inci Kattan Atlayan Burak, Yaşatılamadı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5'inci kattaki dairenin penceresinden atlayan Burak B. (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 5'inci kattaki dairenin penceresinden atlayan Burak B. (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi'ndeki E-91 yolu üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Burak B., oturduğu 5'inci kattaki dairenin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Çevredekiler ne olduğunu anlamazken, Burak B. yere çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burak B., İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burak B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İskenderun

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